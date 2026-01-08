15°C
Aanmelden
Nieuws
Pittem Izegem Ingelmunster

Fou­te weging bij afva­l­op­ha­ling: pro­bleem opge­lost, kos­ten voor weging afval voor­bije weken geschrapt

IVIO Afvalbakken

Het probleem met de afvalophaling bij afvalintercommunale IVIO rond Izegem en Tielt is opgelost. Er waren vooral meldingen in Izegem en Ingelmunster, maar ook Ardooie, Ledegem en Lendelede.

Sinds kort is er een nieuw systeem met afvalbakken, waarbij verbruikers het gewicht moeten betalen. Maar sommigen betaalden teveel, anderen dan weer te weinig. En dat ligt aan een mechanisch probleem bij het wegen.

"Er werden uitgebreide testen uitgevoerd op alle betrokken ophaalvoertuigen en de beschikbare ophaaldata werden geanalyseerd. Daarbij kwamen zowel foutief te hoge wegingen als nulwegingen aan het licht," klinkt het bij IVIO. "Het probleem deed zich enkel voor onder specifieke omstandigheden en wijst volgens de huidige inzichten op een beperkt en niet‑systematisch mechanisch defect, zonder verband met de ijking van het weegsysteem. Alle betrokken voertuigen werden hersteld en worden nu langdurig en diepgaand getest."

Nieuws

Problemen met wegen van afvalcontainers bij IVIO: "Soms gewicht dat niet eens in container kan"

IVIO gaat nu alle gewichtsmetingen tussen 23 maart en 17 april neutraliseren, voor de ophaling van restafval en GFT. "Dit betekent dat alle afrekeningen op basis van gewicht voor die periode volledig worden teruggeplaatst op het mijnIVIO-saldo", zegt de intercommunale. "Enkel de vaste aanbiedingskosten voor restafval blijven behouden."

Bijkomende controle

“We begrijpen dat dit voor frustratie en ongerustheid heeft gezorgd, en daarvoor verontschuldigen we ons uitdrukkelijk. Met bijkomende controles willen we het vertrouwen van onze inwoners opnieuw versterken.”

Jurgen Olivier, voorzitter IVIO

Om onregelmatigheden sneller te detecteren en te voorkomen, voert IVIO bijkomende controlemaatregelen in. Zo controleren ze geregistreerde gewichten nu eerst op afwijkingen vóór ze zichtbaar worden op mijnIVIO.be en verrekend worden op de rekening van de inwoner. Zo kunnen eventuele fouten worden gecorrigeerd nog vóór ze bij de burger terechtkomen.


De redactie
Afvalophaling

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

IVIO Afvalbakken

Problemen met wegen van afvalcontainers bij IVIO: "Soms gewicht dat niet eens in container kan"
Demostand inkom IVIO

Opvallend: afvalintercommunale IVIO waarschuwt voor valse medewerkers aan de deur
Afval ivbo

De Haan kiest voor nieuw afvalsysteem: dit verandert
GFT bakjes Brugge - afval

Na commotie in Brugge: GFT-bakje bestellen kan vanaf vandaag
Afvalbeleid brugge

Brugs stadsbestuur past afvalbeleid wat aan maar gaat lang niet in op alle wensen van oppositie
Imog afvalzak

Afvalintercommunale IMOG verontschuldigt zich voor de 'vragen, onzekerheden en het ongemak' bij het nieuwe afvalbeleid
Aanmelden