Foute weging bij afvalophaling: probleem opgelost, kosten voor weging afval voorbije weken geschrapt
Het probleem met de afvalophaling bij afvalintercommunale IVIO rond Izegem en Tielt is opgelost. Er waren vooral meldingen in Izegem en Ingelmunster, maar ook Ardooie, Ledegem en Lendelede.
Sinds kort is er een nieuw systeem met afvalbakken, waarbij verbruikers het gewicht moeten betalen. Maar sommigen betaalden teveel, anderen dan weer te weinig. En dat ligt aan een mechanisch probleem bij het wegen.
"Er werden uitgebreide testen uitgevoerd op alle betrokken ophaalvoertuigen en de beschikbare ophaaldata werden geanalyseerd. Daarbij kwamen zowel foutief te hoge wegingen als nulwegingen aan het licht," klinkt het bij IVIO. "Het probleem deed zich enkel voor onder specifieke omstandigheden en wijst volgens de huidige inzichten op een beperkt en niet‑systematisch mechanisch defect, zonder verband met de ijking van het weegsysteem. Alle betrokken voertuigen werden hersteld en worden nu langdurig en diepgaand getest."
IVIO gaat nu alle gewichtsmetingen tussen 23 maart en 17 april neutraliseren, voor de ophaling van restafval en GFT. "Dit betekent dat alle afrekeningen op basis van gewicht voor die periode volledig worden teruggeplaatst op het mijnIVIO-saldo", zegt de intercommunale. "Enkel de vaste aanbiedingskosten voor restafval blijven behouden."
Bijkomende controle
“We begrijpen dat dit voor frustratie en ongerustheid heeft gezorgd, en daarvoor verontschuldigen we ons uitdrukkelijk. Met bijkomende controles willen we het vertrouwen van onze inwoners opnieuw versterken.”
Om onregelmatigheden sneller te detecteren en te voorkomen, voert IVIO bijkomende controlemaatregelen in. Zo controleren ze geregistreerde gewichten nu eerst op afwijkingen vóór ze zichtbaar worden op mijnIVIO.be en verrekend worden op de rekening van de inwoner. Zo kunnen eventuele fouten worden gecorrigeerd nog vóór ze bij de burger terechtkomen.