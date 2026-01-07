Pro­ble­men met wegen van afval­con­tai­ners bij IVIO: Soms gewicht dat niet eens in con­tai­ner kan”

In de regio waar het huisvuil door de intercommunale IVIO opgehaald wordt, zijn onregelmatigheden vastgesteld bij metingen van het gewicht in de afvalbakken. Dat is aan het licht gekomen toen enkele bewoners te veel moesten betalen voor hun huisvuilophaling.

Het zou gaan om verkeerde weging op twee routes. Wellicht gaat het om een softwareprobleem. IVIO laat alvast weten dat wie te veel betaalde, zijn geld zal terugkrijgen. Kurt Grymonprez, burgemeester Izegem: “Sommigen krijgen een betalingsopdracht voor een aantal kilogram afval, maar dat klopt totaal niet met wat ze in de container hebben gestoken. Er zijn zelfs gevallen van zo veel kilogram, een gewicht dat niet eens in de container zou kunnen. IVIO is er zich van bewust dat er een fout zit in het systeem."

Fout in software

Het is geen algemeen probleem, zegt IVIO. Uit de eerste analyses blijkt dat het gaat het om één vuilniswagen, waarvan de weegcel niet correct werkt. “Het afhalen gebeurt op een correct manier, volgens IVIO. Maar het is softwarematig, denken ze, de verrekening waar een foutje in zit.”

Vanmiddag zijn IVIO, de huisvuilophaaldiensten en softwareontwikkelaar bijeen gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. Er wordt nu onderzocht of het probleem zich ook bij andere vuilniswagens zou voorgedaan hebben. “Ze hebben ook gezegd dat iedereen die te veel betaald heeft, dat zal dat terugkrijgen.”

En daarvoor zal IVIO contact opnemen met iedereen die teveel betaald heeft.

Stefaan Six

