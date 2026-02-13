Van januari tot en met maart 2025 werd in de elf Imog-gemeenten nog 7, 3 miljoen kilogram restafval opgehaald via de huis-aan-huisinzameling. In dezelfde periode van 2026 daalde dat volume tot 5,1 miljoen kilogram. De eerste resultaten tonen daarmee duidelijk aan dat diftar - in combinatie met aangepaste sorteerregels en een sterkere focus op organisch afval - een merkbare gedragsverandering op gang heeft gebracht.

Concreet betekent dit: 2,1 miljoen kilogram minder restafval, een daling met een derde, of gemiddeld 8,5 kilogram minder restafval per inwoner.