Restafval is met derde gedaald sinds nieuw afvalbeleid in Imog-regio
Na de invoering van het nieuwe afvalbeleid begin dit jaar blijkt de impact in de Imog-regio positief. In het eerste kwartaal van 2026 daalde de hoeveelheid restafval met bijna 30% tegenover dezelfde periode in 2025.
Van januari tot en met maart 2025 werd in de elf Imog-gemeenten nog 7, 3 miljoen kilogram restafval opgehaald via de huis-aan-huisinzameling. In dezelfde periode van 2026 daalde dat volume tot 5,1 miljoen kilogram. De eerste resultaten tonen daarmee duidelijk aan dat diftar - in combinatie met aangepaste sorteerregels en een sterkere focus op organisch afval - een merkbare gedragsverandering op gang heeft gebracht.
Concreet betekent dit: 2,1 miljoen kilogram minder restafval, een daling met een derde, of gemiddeld 8,5 kilogram minder restafval per inwoner.
Diftar zet aan tot beter sorteren
De sterke daling van het restafval bevestigt dat beter sorteren werkt. Vooral de nieuwe aanpak voor organisch afval maakt een groot verschil. Van de 114.000 gezinnen in de Imog-regio maken er vandaag zo'n 62.000 gebruik van een GF(t)/keukenafvalemmertje. Dat komt neer op 55% van alle gezinnen. Dit is een bijzonder hoge participatiegraad voor zo'n ingrijpende verandering op korte tijd.
"De invoering van Diftar vroeg veel van onze inwoners. Dat we vandaag bijna 30% minder restafval kunnen voorleggen, is dan ook niet alleen een sterk resultaat, maar vooral een verdienste van duizenden gezinnen die mee hun schouders onder deze omschakeling hebben gezet. Daarvoor wil ik hen oprecht bedanken," zegt voorzitter Isabelle Degezelle.