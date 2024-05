Het oude rioleringsstelsel is bij hevige regenval niet berekend op een toevloed van regen en afvalwater van de hele industriezone en daardoor komt een deel in de beek en de Oude Leie terecht. De nieuwe zuiveringsinstallatie zal tegen eind van het jaar operationeel zijn. In afwachting komt er een mobiele zuivering in het bedrijf.

Paul Coussens van Farmchix: "Gezien de hoogdringendheid en ook om daar onze verantwoordelijkheid te nemen, hebben we ook beslist ter overbrugging tot we de installatie rond hebben -we zijn daar ook afhankelijk van de stad Menen om de nodige vergunningen vast te krijgen- om tijdelijk een installatie te huren om zo snel mogelijk het water op die manier te kunnen behandelen. Ik heb bij de gemeente gecommuniceerd half juli. We hopen dat het sneller gaat."

Farmchix respecteert de wettelijke lozingsnormen, maar grijpt nu dus zelf in, om de verstandhouding met de buurtbewoners te herstellen, zegt het bedrijf.