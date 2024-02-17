Voor het eerst is er ook een nieuw deel aan de wandeling. Hans Amez, organisator: "Het is de eerste keer dit jaar dat we niet langs de Leie wandelen, maar dat we ook over de Leie wandelen."

"We hebben samengezeten met de gemeente Wielsbeke en die mensen waren direct mee in het verhaal, zodat we over de Leie konden wandelen. Dat is dus over de brug naar Sint-Baafs-Vijve. Het is echt uniek, want als je op de brug staat zie je langs vier kanten de lichtjes branden en de lichtanimatie."