Licht­jes aan de Leie lokt opnieuw tal­rij­ke wandelaars

Dit jaar was het ook weer Lichtjes aan de Leie. Het wandelevenement lokte opnieuw veel bezoekers. Straten rondom de Leie werden verlicht met onderweg licht- en vuuranimaties en gezellige stops. Het is ideaal voor een sfeervolle avondwandeling.

Er branden ongeveer 800 potkaarsen en 200 fakkels speciaal voor het wandelevenement Lichtjes aan de Leie. Nergens anders in het jaar zie je de straten in Sint-Eloois-Vijve zo gezellig aangekleed en voorzien van licht- en vuuranimatie.

Vernieuwing

Voor het eerst is er ook een nieuw deel aan de wandeling. Hans Amez, organisator: "Het is de eerste keer dit jaar dat we niet langs de Leie wandelen, maar dat we ook over de Leie wandelen."

"We hebben samengezeten met de gemeente Wielsbeke en die mensen waren direct mee in het verhaal, zodat we over de Leie konden wandelen. Dat is dus over de brug naar Sint-Baafs-Vijve. Het is echt uniek, want als je op de brug staat zie je langs vier kanten de lichtjes branden en de lichtanimatie."

Avond vol sfeer

Op de herfstmarkt aan het Kerkplein staan chalets van lokale verenigingen. Dj’s zorgen voor muziek en bezoekers dansen erop los.

Julie Elet: "Het is een fantastisch evenement. Iedereen komt hier samen en als hoofdsponsor hebben we ook een stand. Het is altijd leuk om onze klanten eens te bedanken. Het is herfstmarkt en iedereen amuseert zich. Sint-Eloois-Vijve is prachtig."

Volgend jaar is er geen Lichtjes aan de Leie. De organisatie neemt tijd om te herbronnen. De volgende editie vindt plaats in 2027.

