De huidige brug over de Leie in Menen is verouderd en te laag voor moderne binnenvaartschepen. In 2026 begint daarom de bouw van een nieuwe, hogere brug. Tegelijk worden de bochten in de rivier flauwer gemaakt, zodat grotere schepen er makkelijker door kunnen.

“Voor Menen is dit veel meer dan een infrastructuurproject. Het betekent ook het begin van een grootschalige stadsvernieuwing”, zegt Vlaams parlementslid Griet Vanryckeghem (N-VA). “De omgeving rond de Leie krijgt een groenere, veiligere en aantrekkelijkere invulling. Een win-win voor zowel de binnenvaart als de inwoners.”