“De natuur krijgt de voorkeur”: burger kiest voor groene toekomst van Leie-eilandjes
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De Leie-eilandjes tussen Menen en Komen moeten in de toekomst vooral hun natuurlijke karakter behouden, met ruimte voor wandelen en fietsen. Dat blijkt uit een burgerbevraging van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Veertien partners hebben in Wervik ook een intentieverklaring ondertekend om de grensoverschrijdende ontwikkeling van het gebied samen aan te pakken.
De 17 Leie-eilandjes tussen Menen en Komen ontstonden na de rechttrekking van de Leie. Door de complexe eigendoms- en bevoegdheidsstructuur bleef een echte ontwikkeling jarenlang uit. Met een gezamenlijke aanpak willen de partners daar nu verandering in brengen.
Uit een burgerbevraging met meer dan 200 ideeën voor de eilandjes, samen goed voor 125 hectare, blijkt dat inwoners vooral kiezen voor natuurontwikkeling en zachte recreatie.
"Uit de publieke bevraging blijkt dat biodiversiteit vooropstaat: een plaats waar bloemen, planten en dieren zich verder kunnen ontwikkelen."
"De natuurlijke ontwikkeling is heel belangrijk. Uit de publieke bevraging blijkt dat biodiversiteit vooropstaat: een plaats waar bloemen, planten en dieren zich verder kunnen ontwikkelen. Tegelijk willen mensen de eilandjes ook kunnen beleven, bijvoorbeeld door er te wandelen of te verpozen", zegt burgemeester van Wervik Youro Casier.
Kans op Europese subsidies vergroten
De ondertekening van de intentieverklaring moet de samenwerking tussen de veertien partners versterken en de kansen op Europese subsidies vergroten. Tegelijk wordt duidelijk welke instantie waarvoor verantwoordelijk is.
"Er zijn eilandjes die zwaar vervuild zijn door het industriële verleden. In sommige gevallen is De Vlaamse Waterweg bevoegd voor de sanering van een eilandje dat op Frans grondgebied ligt. Dankzij deze samenwerking weten we duidelijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt", zegt Elien Declercq, directeur van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Ook de grensoverschrijdende samenwerking verloopt volgens de betrokken gemeenten vlot. "Er is geen enkel probleem tussen Bousbecque en Wervik. We hebben altijd samengewerkt en zullen dat blijven doen", zegt oud-burgemeester Joseph Lefebvre van Bousbecque.
Een van de ideeën uit de burgerbevraging is de aanleg van een fietsbrug tussen Vlaanderen en het eilandje van Bousbecque, dat Vlaams grondgebied is. Dat voorstel wordt de komende periode verder onderzocht.