De 17 Leie-eilandjes tussen Menen en Komen ontstonden na de rechttrekking van de Leie. Door de complexe eigendoms- en bevoegdheidsstructuur bleef een echte ontwikkeling jarenlang uit. Met een gezamenlijke aanpak willen de partners daar nu verandering in brengen.

Uit een burgerbevraging met meer dan 200 ideeën voor de eilandjes, samen goed voor 125 hectare, blijkt dat inwoners vooral kiezen voor natuurontwikkeling en zachte recreatie.