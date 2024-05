De vormgeving van zeven beleefzones werd op elkaar afgestemd. Die zones vallen samen onder de naam 'Roothoeken'. In die zones komt er telkens een informatiepaneel met info over de omgeving. Er zal ook meer informatie te verkrijgen zijn via QR-codes op de informatieborden.

De realisatie van de beleefpunten kadert in de oever- en andere infrastructuurwerken voor Seine Schelde Vlaanderen langs de Leie. Het is de bedoeling om alle projecten af te werken tegen 2030. De Vlaamse Waterweg legt de plekken aan. De gemeenten engageren zich voor het onderhoud of bouwen verder op het concept.