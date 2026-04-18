De Kuurnebrug in Kuurne en Harelbeke gaat binnenkort opnieuw dicht voor alle verkeer. Van 4 mei tot en met 5 juni worden de bogen van de brug hersteld en geschilderd. Tijdens die periode is de brug niet toegankelijk voor weggebruikers.

De werken maken deel uit van een groter project waarbij de brug de voorbije maanden al werd verhoogd. “Op die manier kunnen in de toekomst schepen met drie lagen containers passeren op de Leie”, klinkt het in een persbericht. Het project kadert binnen het Europese binnenvaartnetwerk Seine-Schelde, dat de verbinding tussen Parijs en de Vlaamse havens moet verbeteren en verduurzamen.