Kuur­ne­brug maand dicht voor afwer­king: wer­ken klaar tegen half juli

Kuurnebrug

De Kuurnebrug tussen Harelbeke en Kuurne wordt van 4 mei tot en met 5 juni opnieuw volledig afgesloten voor het verkeer. In die periode gebeuren herstellings- en schilderwerken. Tegen half juli moeten alle werken aan de brug afgerond zijn.

De Kuurnebrug in Kuurne en Harelbeke gaat binnenkort opnieuw dicht voor alle verkeer. Van 4 mei tot en met 5 juni worden de bogen van de brug hersteld en geschilderd. Tijdens die periode is de brug niet toegankelijk voor weggebruikers.

De werken maken deel uit van een groter project waarbij de brug de voorbije maanden al werd verhoogd. “Op die manier kunnen in de toekomst schepen met drie lagen containers passeren op de Leie”, klinkt het in een persbericht. Het project kadert binnen het Europese binnenvaartnetwerk Seine-Schelde, dat de verbinding tussen Parijs en de Vlaamse havens moet verbeteren en verduurzamen.

Werken aan de jaagpaden

Hoewel de brug behouden blijft, krijgt ze nu een grondige onderhoudsbeurt. Na deze fase volgen nog werken aan de jaagpaden langs de Leie.

Zo wordt het jaagpad op de linkeroever, aan de kant van Kuurne, afgesloten van 1 juni tot en met 3 juli. Aan de rechteroever, kant Harelbeke, geldt een afsluiting van 15 juni tot en met 10 juli. Daar wordt gewerkt aan het landhoofd van de brug.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
De Vlaamse Waterweg

