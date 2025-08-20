Dit is de Babeluttebrug

De brug heeft een doorvaarthoogte van 5,25 meter en steekt 4,3 meter boven de oevers uit. De leuning is uitgevoerd in een vlakke metalen plaat met perforaties. De landhoofden zijn aangekleed met eenzelfde plaats maar met een gefreesde tekening.

De brug is 18,3 meter lang en 3 meter breed, je raakt er op beide zijden op via een aanloophelling of een trap. "De aanloophellingen in beton en metaal zijn 100 meter lang en hebben een geringe hellingsgraad zodat fietsers comfortabel de brug op en af kunnen rijden," zegt De Vlaamse Waterwg. Halverwege de aanloophellingen is er een vlakke rustplek.