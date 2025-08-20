In Veurne huldigen ze vanavond officieel de Babeluttebrug in. Dat is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Die Babeluttebrug verbindt de Voetbalstraat en de achterliggende wijk Nieuwstad met de Noordburgweg en de wijk Petit-Paris, en is al een paar weken in gebruik. Het is de tweede voetgangers- en fietsersbrug in Veurne.
De inwoners van Veurne mochten zelf stemmen op de nieuwe naam. 'Babeluttebrug' haalde het voor namen als Rosendaelbrug, Sasjesbrug, Spiekerbrug en Sterrenbrug. Met de Babeluttebrug krijgt de stad niet alleen een nieuwe schakel voor fietsers en wandelaars, maar ook een naam die verwijst naar een stukje lokale identiteit en traditie.
Dit is de Babeluttebrug
De brug heeft een doorvaarthoogte van 5,25 meter en steekt 4,3 meter boven de oevers uit. De leuning is uitgevoerd in een vlakke metalen plaat met perforaties. De landhoofden zijn aangekleed met eenzelfde plaats maar met een gefreesde tekening.
De brug is 18,3 meter lang en 3 meter breed, je raakt er op beide zijden op via een aanloophelling of een trap. "De aanloophellingen in beton en metaal zijn 100 meter lang en hebben een geringe hellingsgraad zodat fietsers comfortabel de brug op en af kunnen rijden," zegt De Vlaamse Waterwg. Halverwege de aanloophellingen is er een vlakke rustplek.