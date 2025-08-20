18°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Nieu­we Babe­lut­te­brug in Veur­ne van­avond offi­ci­eel ingehuldigd

Babeluttebrug2

In Veurne huldigen ze vanavond officieel de Babeluttebrug in. Dat is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. 

Die Babeluttebrug verbindt de Voetbalstraat en de achterliggende wijk Nieuwstad met de Noordburgweg en de wijk Petit-Paris, en is al een paar weken in gebruik. Het is de tweede voetgangers- en fietsersbrug in Veurne.

De inwoners van Veurne mochten zelf stemmen op de nieuwe naam. 'Babeluttebrug' haalde het voor namen als Rosendaelbrug, Sasjesbrug, Spiekerbrug en Sterrenbrug. Met de Babeluttebrug krijgt de stad niet alleen een nieuwe schakel voor fietsers en wandelaars, maar ook een naam die verwijst naar een stukje lokale identiteit en traditie.

Dit is de Babeluttebrug

De brug heeft een doorvaarthoogte van 5,25 meter en steekt 4,3 meter boven de oevers uit. De leuning is uitgevoerd in een vlakke metalen plaat met perforaties. De landhoofden zijn aangekleed met eenzelfde plaats maar met een gefreesde tekening. 

De brug is 18,3 meter lang en 3 meter breed, je raakt er op beide zijden op via een aanloophelling of een trap. "De aanloophellingen in beton en metaal zijn 100 meter lang en hebben een geringe hellingsgraad zodat fietsers comfortabel de brug op en af kunnen rijden," zegt De Vlaamse Waterwg. Halverwege de aanloophellingen is er een vlakke rustplek.

De redactie
De Vlaamse Waterweg

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kuurnebrug

Kuurnebrug maand dicht voor afwerking: werken klaar tegen half juli
Leonardusstuw Brugge 1

Vlaamse Waterweg vernieuwt twee stuwen op Brugse Reien
Stalhillebrug Jabbeke

Herstellingswerken aan Stalhillebrug starten morgen
Lo kanaal baggeren

Westhoek maakt stevige vooruitgang in waterveiligheid: een derde van acties afgewerkt
Baggeren kanaal ieper ijzer

Baggerwerken op kanaal Ieper-IJzer, ook om watersnood tegen te gaan
Tijdelijke veerdienst Stalhille

Veerdienst Stalhille verlengd tot 14 september
Aanmelden