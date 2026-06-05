Nieuwe sluis in Ooigem moet kanaal Roeselare-Leie klaar maken voor grotere vrachtschepen
© De Vlaamse Waterweg
Het kanaal Roeselare-Leie krijgt een nieuwe sluis in Ooigem. De nieuwe infrastructuur moet schepen tot 3.000 ton toegang geven tot het kanaal en de toekomst van de binnenvaart in de regio verzekeren.
De Vlaamse Waterweg nv heeft beslist hoe de nieuwe sluis op het kanaal Roeselare-Leie er zal uitzien. De sluis komt aan de kant van Wielsbeke, naast de bestaande sluis in Ooigem, en krijgt een lengte van 125 meter en een breedte van 12,50 meter.
Met de nieuwe sluis wil Vlaanderen het kanaal opwaarderen tot een volwaardige waterweg voor schepen van klasse Va. Dat zijn schepen die tot 3.000 ton goederen kunnen vervoeren, goed voor het equivalent van ongeveer 120 vrachtwagens.
De bestaande sluis uit 1973 zit volgens De Vlaamse Waterweg aan haar maximale capaciteit. Jaarlijks passeren ongeveer 8.000 vrachtschepen en zo’n 4 miljoen ton goederen via de sluis van Ooigem.
“Deze investering is cruciaal voor de economie in het midden van West-Vlaanderen. Het kanaal is een belangrijke motor voor werkgelegenheid en welvaart”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder. “Er is al 50 miljoen euro voorzien voor de bouw, zodat De Vlaamse Waterweg verder kan werken richting een mogelijke start in 2028.”
“Zonder de uitbreiding dreigt de groei van de industrie langs het kanaal te vertragen. Het gaat om tientallen bedrijven en duizenden jobs”
"Ook verkeersveiligheid belangrijk"
Ook De Vlaamse Waterweg benadrukt het economische belang van de investering. “Zonder de uitbreiding dreigt de groei van de industrie langs het kanaal te vertragen. Het gaat om tientallen bedrijven en duizenden jobs”, zegt voorzitter Maxim Veys.
De nieuwe sluis maakt deel uit van het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde, dat de verbinding tussen Vlaanderen, Frankrijk en de zeehavens wil verbeteren. Naast de waterweg worden ook aanpassingen gepland voor de omgeving. Zo wordt de Vaartstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en komt er een dubbelrichtingsfietspad.
“Bij de keuze van de plannen is niet alleen naar de scheepvaart gekeken, maar ook naar de verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Rik Buyse van Wielsbeke. “Het vrachtverkeer zal via de N382 verlopen, wat de veiligheid voor fietsers moet verbeteren.”