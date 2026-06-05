De Vlaamse Waterweg nv heeft beslist hoe de nieuwe sluis op het kanaal Roeselare-Leie er zal uitzien. De sluis komt aan de kant van Wielsbeke, naast de bestaande sluis in Ooigem, en krijgt een lengte van 125 meter en een breedte van 12,50 meter.

Met de nieuwe sluis wil Vlaanderen het kanaal opwaarderen tot een volwaardige waterweg voor schepen van klasse Va. Dat zijn schepen die tot 3.000 ton goederen kunnen vervoeren, goed voor het equivalent van ongeveer 120 vrachtwagens.

De bestaande sluis uit 1973 zit volgens De Vlaamse Waterweg aan haar maximale capaciteit. Jaarlijks passeren ongeveer 8.000 vrachtschepen en zo’n 4 miljoen ton goederen via de sluis van Ooigem.

“Deze investering is cruciaal voor de economie in het midden van West-Vlaanderen. Het kanaal is een belangrijke motor voor werkgelegenheid en welvaart”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder. “Er is al 50 miljoen euro voorzien voor de bouw, zodat De Vlaamse Waterweg verder kan werken richting een mogelijke start in 2028.”