Naast terreinwerken lopen studies die moeten mee richting geven aan het meerjarenprogramma voor de waterveiligheid. Drie acties rond de sluizen in Nieuwpoort en Veurne starten pas in 2026. Volgens covoorzitter Krista Maes houdt de taskforce de 48 lopende en drie nog te starten acties nauwgezet in het oog. Het kortetermijnprogramma moet tegen eind 2028 afgerond zijn. Het meerjarenplan wordt eind 2026 aan de Vlaamse regering voorgelegd, met steun van onder meer Europese fondsen.