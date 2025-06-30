Westhoek maakt stevige vooruitgang in waterveiligheid: een derde van acties afgewerkt
Twee jaar na de hoge waterstanden in het IJzerbekken is een derde van de kortetermijnacties van de Taskforce Weerbare Westhoek voltooid. De taskforce, met daarin De Vlaamse Waterweg, VMM, VLM, de provincie en polderbesturen, werkt tegelijk aan maatregelen op langere termijn om de regio beter te beschermen tegen zowel wateroverlast als droogte.
Provinciegouverneur Carl Decaluwé spreekt van “een blitzstart”, maar benadrukt dat enkel het volledige actieplan de Westhoek structureel kan beveiligen. Samenwerking met Frankrijk is daarbij volgens hem essentieel.
Zichtbare ingrepen
In de regio zijn al duidelijke resultaten te zien. De Vlaamse Waterweg baggerde onder meer de Oude Veurnevaart en het kanaal Ieper–IJzer, en brengt tegen het einde van het jaar ook de IJzer volledig op diepte. De VMM ruimde duizenden kubieke meters slib uit de Houtensluisvaart en Stenensluisvaart. De provincie legde gecontroleerde overstromingsgebieden aan, onder meer aan de Blekerijbeek in Ichtegem.
Onderzoek vormt basis voor meerjarenplan
Naast terreinwerken lopen studies die moeten mee richting geven aan het meerjarenprogramma voor de waterveiligheid. Drie acties rond de sluizen in Nieuwpoort en Veurne starten pas in 2026. Volgens covoorzitter Krista Maes houdt de taskforce de 48 lopende en drie nog te starten acties nauwgezet in het oog. Het kortetermijnprogramma moet tegen eind 2028 afgerond zijn. Het meerjarenplan wordt eind 2026 aan de Vlaamse regering voorgelegd, met steun van onder meer Europese fondsen.