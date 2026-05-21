Vluchtelingenwerk Vlaanderen vreest net meer slachtoffers door strengere aanpak mensensmokkel
Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een strengere aanpak van mensensmokkel aan onze kust het gevaar voor vluchtelingen net groter kan maken. De organisatie reageert daarmee op de vraag van gouverneur Carl Decaluwé en de politie om nog harder op te treden tegen mensensmokkelaars, naar het voorbeeld van Frankrijk.
Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen tonen studies uit het Verenigd Koninkrijk aan dat strengere controles en politie-interventies ertoe leiden dat smokkelaars riskantere methodes gebruiken.
“De boten worden steeds slechter, maar groter en met meer mensen erin”, zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Vertrekken gebeuren ook steeds haastiger, vaak vlak na politie-interventies. Dat brengt zowel de vluchtelingen als de hulpdiensten in gevaar.”
Extra risico's
Vorige week raakte bekend dat mensensmokkelaars zelfs voormalige militairen inzetten om te verhinderen dat hulpdiensten rubberboten onklaar maken voor ze vertrekken. Gouverneur Decaluwé pleitte daarop voor een strengere aanpak, vergelijkbaar met die in Frankrijk.
Maar volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen leidt optreden op zee of vlak voor vertrek net tot extra risico’s. “Als je met een groot vaartuig naast een gammel bootje gaat varen en mensen uit die bootjes probeert te halen, dan breng je iedereen in gevaar”, aldus Depotter.
"Geef vluchtelingen perspectief"
De organisatie pleit daarom voor een andere strategie: harder optreden tegen de criminele smokkelbendes zelf, maar tegelijk vluchtelingen meer bescherming en perspectief bieden. “België beschikt over een beschermingsstatus voor slachtoffers van smokkel met verzwarende omstandigheden, maar daar wordt vandaag weinig gebruik van gemaakt”, zegt Depotter. “Zo kan je mensen net uit de handen van die netwerken halen.”
Daarnaast vraagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook meer gespecialiseerde politieagenten om de smokkelorganisaties beter in kaart te brengen en de verantwoordelijken op te sporen.