Vlaam­se Water­weg ver­nieuwt twee stu­wen op Brug­se Reien

De Vlaamse Waterweg vernieuwt twee stuwen van de Brugse Reien. Eerst is de Leonardusstuw aan de Dampoort aan de beurt. Op het eerste gezicht klein en onbenullig, maar die stuwen zijn belangrijk om het waterpeil te regelen van de volledige Reien. Met een modern systeem wil de stad Brugge dat in de toekomst zelf kunnen doen, om bij extreme droogte meer water tegen te houden.

Peter De Meyer, De Vlaamse Waterweg: “De Leonardusstuw is de uitlaat van het water van de Reien en hier wordt dus bepaald wat het niveau van het waterpeil van de Reien is. “

Klein maar belangrijk

Nu houden houten balken het water nog tegen. Als je meer water in de Reien wil, moet je dus een balk bijplaatsen. Exact tien jaar geleden spoelde zo'n balk weg, waardoor het water in Brugge fel zakte en de toeristenbootjes zelfs vast kwamen te zitten. “Ja inderdaad, dat geeft aan hoe belangrijk deze stuw is. Het is een kleine constructie maar ze heeft wel een groot belang.”

Grote bufferbak

De Vlaamse Waterweg gaat de stuw nu renoveren, de stad Brugge neemt dan het beheer over, zodat ze met een moderne stuw het waterpeil nog sneller en preciezer kunnen regelen. Ze willen zo ook het water vasthouden, in tijden van droogte. “Iedere druppel telt. Wat willen we gaan doen? Onze Reitjes gaan inzetten als een grote bufferbak om daar het water in te sparen en om dat te kunnen doen, hebben we een moderne infrastructuur nodig. Dat wil zeggen dat de uitlaat, hier aan de Leonardusstuw, en de inlaat aan het Speitje vernieuwd zullen worden zodat we effectief kunnen bufferen.”

De werken starten deze zomer nog en kosten 640.000 euro.

Jens Lemant

Jens Lemant

