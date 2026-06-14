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Brugge

Brug­se boot­jes op Rei­en moe­ten stil­ler: geluids­ver­ster­king wordt verboden

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Vanaf 2029 mogen de toeristenbootjes op de reien in Brugge geen geluidsversterking meer gebruiken om te gidsen tijdens een rondvaart. De gemeenteraad moet de maatregel wel nog goedkeuren. Al jaren zijn er klachten rond lawaaioverlast en eerder was ook al overeengekomen om stiller te praten.

Het duurt dus nog even voordat geluidsversterking verboden is, zo  krijgen de rederijen de tijd om zich aan te passen. Eerder besliste het stadsbestuur ook al dat vanaf 2028 alle boten elektrisch moeten zijn zodat ze minder lawaai maken. Jaarlijks stappen meer dan één miljoen toeristen aan boord van een bootje.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Brugse Reitjes Reitjes Brugse Reien

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