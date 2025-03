Russisch gas verwerken om door te voeren naar Europese bestemmingen mag wel nog, al verbiedt Europa vanaf vandaag de aan- en doorvoer buiten de EU. Een serieuze impact dus voor de Haven van Zeebrugge, dat in 2020 nog een contract van twintig jaar sloot om Siberisch vloeibaar aardgas (LNG) richting China te voeren, goed voor zo'n miljard euro. Zeebrugge bouwde zelfs een nieuwe opslagtank.



Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne mogen er geen Russische schepen meer binnen in de haven van Zeebrugge. Tot vandaag mocht de haven wel nog Russisch gas importeren en verder doorvoeren naar onder meer China. In 2022 was dat zelfs nog goed voor een record, met dubbel zoveel aangemeerde LNG-schepen dan in 2021.