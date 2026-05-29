Niet geheel onverwacht gooide ex-CEO Jacques Vandermeiren enkele weken geleden de handdoek vervroegd in de ring. In havenmiddens was te horen dat men stilaan klaar was voor iemand nieuws. Vandermeiren kon na tien jaar dienst heel wat mooie overwinningen op zijn naam schrijven, maar had ook de reputatie ietwat eigengereid te zijn.

Nieuwe sluizen aan kust

"De tijd dringt", liet Vandermeiren bij zijn ontslag optekenen. Vandermeiren was van mening dat het toen een ideaal kantelmoment was om het stokje van de haven door te geven. De komende tien jaar moet de Port of Antwerp-Bruges op zoek naar zowat 5 miljard euro voor tal van projecten. Vandermeiren vond dat zo'n uitdaging best wordt aangegaan door een nieuwe CEO. Concreet gaat het om bijvoorbeeld nieuwe sluizen aan de kust of om de uitbreiding van de haven in Doel (ECA, red.).

Opvallend, Rob Smeets (56) gaf bij zijn aanstelling als CEO ad interim meteen aan dat hij erg graag wou blijven. Dat was een teken dat hij zijn kansen vrij hoog inschatte. Na Cas König (North Sea Port in Gent) is Smeets de tweede Nederlander die aan het roer van een Belgische zeehaven komt te staan.