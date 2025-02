Sinds juni 2023 gelden er Europese sancties tegen de Russische LNG-sector. Vanaf 26 maart 2025 is het verboden om Russisch LNG over te laden en door te voeren naar landen buiten de EU. De invoer van LNG uit Rusland zelf blijft echter nog steeds toegestaan. Opvallend is dat de totale import van Russisch LNG in de EU in 2024 toch met 18 procent is gestegen, wat wijst op een blijvende vraag naar de brandstof binnen Europa.

Met deze cijfers blijft Zeebrugge een cruciale hub in de Europese energievoorziening, terwijl beleidsmakers verder werken aan strategieën om de afhankelijkheid van Russisch gas terug te dringen.