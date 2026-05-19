Dinsdagavond is er brand uitgebroken in een container in de voorhaven van Zeebrugge. Toen de brandweer van de Zone 1 ter plaatse kwam aan de Leopold II dam, trof ze een container gevuld met autobanden aan, in lichterlaaie. De container staat bij het bedrijf CSP Zeebrugge Terminal. De zwarte rookpluim is, ook al door het heldere zomerweer, van ver te zien.