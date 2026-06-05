De brand brak uit in de nacht van 21 op 22 juni in het clubgebouw van De Windhaan. Op dat moment was niemand aanwezig, waardoor er geen gewonden vielen. De hulpdiensten konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde en de structuur van het gebouw aantastte. Vooral het horecagedeelte liep zware schade op, terwijl de sportinfrastructuur grotendeels gespaard bleef.

Kort na de brand liet De Windhaan al weten alles in het werk te stellen om het zomerseizoen te redden. Intussen is daarvoor een oplossing gevonden. In samenwerking met All Events uit Zedelgem komt er op het strand een modulaire unit die tijdelijk dienstdoet als horecazaak.