Zomer gered na brand: watersportclub heropent horecagedeelte dankzij lokale samenwerking
Nog geen week na de brand die zware schade veroorzaakte aan het horecagedeelte van watersportclub De Windhaan in De Haan, is er een tijdelijke oplossing gevonden. Met modulaire eenheden op het strand kan de horecawerking deze zomer toch doorgaan, terwijl gewerkt wordt aan een definitieve herstelling.
De brand brak uit in de nacht van 21 op 22 juni in het clubgebouw van De Windhaan. Op dat moment was niemand aanwezig, waardoor er geen gewonden vielen. De hulpdiensten konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde en de structuur van het gebouw aantastte. Vooral het horecagedeelte liep zware schade op, terwijl de sportinfrastructuur grotendeels gespaard bleef.
Kort na de brand liet De Windhaan al weten alles in het werk te stellen om het zomerseizoen te redden. Intussen is daarvoor een oplossing gevonden. In samenwerking met All Events uit Zedelgem komt er op het strand een modulaire unit die tijdelijk dienstdoet als horecazaak.
"Door deze tijdelijke oplossing kunnen zij hun seizoen verderzetten en blijft deze mooie plek aan zee behouden voor bezoekers, watersporters en toeristen."
"Het grote voordeel van modulaire event barns is dat ze echte eyecatchers zijn, snel opgebouwd kunnen worden en volledig naar wens kunnen worden ingericht. Ze bieden een stijlvol en kwalitatief alternatief voor klassieke tentconstructies", zegt zaakvoerder Pieter Luypaert van All Events.
Volgens het bedrijf werd het volledige traject, van ontwerp en voorbereiding tot goedkeuring en plaatsing, op minder dan een week uitgewerkt. "Wij zijn vooral blij dat we De Windhaan na zo'n zware tegenslag kunnen helpen. Door deze tijdelijke oplossing kunnen zij hun seizoen verderzetten en blijft deze mooie plek aan zee behouden voor bezoekers, watersporters en toeristen."