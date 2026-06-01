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De Haan

Nach­te­lij­ke brand treft water­sport­club De Wind­haan: flink wat schade”

Brand watersportclub De Haan

© Wilfried Van Daele

In watersportclub De Windhaan in De Haan is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dankzij een snelle tussenkomst van de brandweer bleef de schade aan het gebouw beperkt. Er vielen geen gewonden.

Kort na middernacht brak brand uit in het clubgebouw van watersportclub De Windhaan in De Haan. Op dat moment was er niemand aanwezig, waardoor niemand gewond raakte. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde en de structuur van het gebouw aantastte.

Brand Watersportclub De Haan 2

© Wilfried Van Daele

Burgemeester Wilfried Vandaele reageerde kort na de brand via Facebook. "Het gebouw is gered, maar de brand heeft wel voor flink wat schade gezorgd", schrijft hij. Het zou vooral gaan om rook-en waterschade.

Redactie
Brand

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