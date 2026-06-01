© Wilfried Van Daele
In watersportclub De Windhaan in De Haan is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dankzij een snelle tussenkomst van de brandweer bleef de schade aan het gebouw beperkt. Er vielen geen gewonden.
Kort na middernacht brak brand uit in het clubgebouw van watersportclub De Windhaan in De Haan. Op dat moment was er niemand aanwezig, waardoor niemand gewond raakte. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde en de structuur van het gebouw aantastte.
© Wilfried Van Daele
Burgemeester Wilfried Vandaele reageerde kort na de brand via Facebook. "Het gebouw is gered, maar de brand heeft wel voor flink wat schade gezorgd", schrijft hij. Het zou vooral gaan om rook-en waterschade.
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