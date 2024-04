Maar Rachèle zelf gaat heel positief om met alle bijwerkingen, zoals haartuitval dat er straks nog aankomt.



"Haar grootste bezorgdheid is eerder van ik ga dan niet meer met mijn haar zo niet meer aan mijn neusje kunnen kriebelen, zegt ze. Maar dan ga ik een beetje van mama’s haar gebruiken, zegt ze."

Afgelopen dinsdag kreeg Rachèle dan uiteindelijk de stamcellen toegediend.

"Eigenlijk was vooral maandag een spannende dag omdat we wisten dat de donor maandag zou doneren. Tot dat die stamcellen hier dan ook werkelijk in het UZ Gent zouden toekomen, was dat toch een heel spannend moment en spannende uren. En op zich is de transplantatie zeer vlot verlopen. Eigenlijk de stamcellen dat ziet er ongeveer uit als een zakje bloed en die zijn… deze hebben ze toegediend via een transfusie en in ongeveer een uurtje waren de stamcellen toegediend aan Rachèle."