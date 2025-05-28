Aanmelden
Nieuws
Brugge

Uniek Kleu­ter­lab moet nieu­we kleu­ter­lei­ders klaar­sto­men voor toekomst

Kleuterlab

De lerarenopleiding Kleuteronderwijs van Hogeschool VIVES in Brugge heeft een gloednieuw KleuterLab geopend. Het is een innovatieve ‘kleuterklas van morgen’. "Uniek in West-Vlaanderen," zegt VIVES.

200 kleuterleerkrachten en directeurs hebben het kleuterlab van VIVES al eens mogen uittesten. In dat KleuterLab krijgen kleuters en studenten de kans om te ontdekken, experimenteren en spelen. 

“Het KleuterLab is uniek voor West-Vlaanderen. We willen er onze studenten klaarstomen voor de toekomst én leerkrachten inspireren met de nieuwste methodieken,” zegt initiatiefnemer en docent Tina Depoorter.

Volgens opleidingshoofd Nele De Jaeger wordt het lab “een plek van inspiratie en verbinding voor het werkveld. Drive, connectie en innovatie zijn niet voor niets de kernwaarden van Hogeschool VIVES.”

De redactie
Vives

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2017-09-01 00:00:00 - Kleinste school telt twaalf kleuters

Aantal nieuwe studenten lerarenopleiding stijgt fors
Studenten

Kortrijk blijft grootste studentenstad in West-Vlaanderen met recordaantal studenten
Vives
Update

Meer graduaatsstudenten en meer afstandsonderwijs: ook hogeschool VIVES opent academiejaar
Toegankelijk1

Met de rolstoel naar de hogeschool: missie (on)mogelijk?
Opleiding luchthvaart

Vives pakt uit met opleiding tot luchtverkeersleider: luchtvaart zit in de lift
401 BB 25jaar China

25 jaar samenwerking China - West-Vlaanderen, hogescholen bezegelen uitwisselingen
Aanmelden