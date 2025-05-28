200 kleuterleerkrachten en directeurs hebben het kleuterlab van VIVES al eens mogen uittesten. In dat KleuterLab krijgen kleuters en studenten de kans om te ontdekken, experimenteren en spelen.

“Het KleuterLab is uniek voor West-Vlaanderen. We willen er onze studenten klaarstomen voor de toekomst én leerkrachten inspireren met de nieuwste methodieken,” zegt initiatiefnemer en docent Tina Depoorter.

Volgens opleidingshoofd Nele De Jaeger wordt het lab “een plek van inspiratie en verbinding voor het werkveld. Drive, connectie en innovatie zijn niet voor niets de kernwaarden van Hogeschool VIVES.”