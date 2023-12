Het Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid heeft deze voormiddag de kippen geruimd. Voor particuliere houders van pluimvee en voor bedrijven in de buurt geldt een beschermingszone met een straal van 3 km (Diksmuide, Houthulst en Kortemark). Pluimvee in dat gebied mag niet in contact komen met wilde vogels en moet dus in het hok blijven.