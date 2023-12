Het gaat om de dodelijke versie van de vogelgriep. Het zou niet de eerste keer zijn dat het bedrijf in de Steenstraat is getroffen. De kippen van het bedrijf worden geruimd en moeten worden gedood. Voor de menselijke gezondheid is het virus niet schadelijk en kunnen de eieren en het vlees ook zonder problemen gegeten worden.

Voor particuliere houders van pluimvee en voor bedrijven in de buurt geldt een beschermingszone met een straal van 3 km (Diksmuide, Houthulst en Kortemark) en een bewakingszone met een straal van 10 km (Diksmuide, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle en Staden).



Particulieren in de beschermingszone moeten bijvoorbeeld hun kippen afschermen met een net of ophokken. Het verplaatsen van pluimvee is verboden. De maatregelen voor pluimveehouders, zijn te vinden op de website van het FAVV.