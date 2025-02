De lijst van gevaarlijke punten wordt door AWV voortdurend geactualiseerd op basis van de ongevallencijfers. “Deze lijst is dynamisch en blijft dus evolueren. Het is prima wanneer een gevaarlijk punt uit de lijst wordt afgevinkt, maar door nieuwe ongevallen kunnen er op dezelfde dag opnieuw gevaarlijke punten worden toegevoegd aan de lijst. Het werk is dus nooit af. Maar het is erg verstandig om aanpassingswerken uit te voeren op basis van cijfers en niet op buikgevoel”, verduidelijkt Bert Maertens.