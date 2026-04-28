Met 48 dodelijke verkeersslachtoffers daalt het aantal in West-Vlaanderen lichtjes, maar het aantal gewonden stijgt tot bijna 4.000. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg, wordt vanuit Vlaanderen te weinig geïnvesteerd in verkeersveiligheid in onze provincie.

Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid: "Dat kun je enkel maar oplossen door te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid, verkeersveilige infrastructuur, fietspaden, schoolomgevingen, enzovoort. Dat betekent dat we vanuit Vlaanderen extra moeten investeren in West-Vlaanderen, dat niet alle centen naar provincies zoals Antwerpen moeten gaan."

Maar het gaat allemaal veel te traag, vindt Warnez. Eindeloze procedures schuiven noodzakelijke werkzaamheden op de lange baan en dat blijft de veiligheid onnodig belemmeren.

Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid: "Er is heel vaak een politieke wil. Er zijn zelfs heel vaak centen, maar uiteindelijk geraakt die spade niet in de grond door de vele studies, procedures, adviezen en dan nog talloze beroepsprocedures die ervoor zorgen dat het allemaal veel te lang duurt."