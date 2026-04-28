20°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Cij­fers tonen pro­bleem West-Vlaam­se verkeersveiligheid

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

West-Vlaanderen doet het in vergelijking met andere provincies minder goed op het vlak van verkeerveiligheid. Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer daalt nauwelijks, maar het aantal gewonden stijgt. Er zijn mogelijks te weinig investeringen in veilige infrastructuur in West-Vlaanderen.

Met 48 dodelijke verkeersslachtoffers daalt het aantal in West-Vlaanderen lichtjes, maar het aantal gewonden stijgt tot bijna 4.000. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg, wordt vanuit Vlaanderen te weinig geïnvesteerd in verkeersveiligheid in onze provincie.

Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid: "Dat kun je enkel maar oplossen door te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid, verkeersveilige infrastructuur, fietspaden, schoolomgevingen, enzovoort. Dat betekent dat we vanuit Vlaanderen extra moeten investeren in West-Vlaanderen, dat niet alle centen naar provincies zoals Antwerpen moeten gaan."

Maar het gaat allemaal veel te traag, vindt Warnez. Eindeloze procedures schuiven noodzakelijke werkzaamheden op de lange baan en dat blijft de veiligheid onnodig belemmeren.

Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid: "Er is heel vaak een politieke wil. Er zijn zelfs heel vaak centen, maar uiteindelijk geraakt die spade niet in de grond door de vele studies, procedures, adviezen en dan nog talloze beroepsprocedures die ervoor zorgen dat het allemaal veel te lang duurt."

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Verkeer Brecht Warnez Verkeersveiligheid

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Fietspadkortemark

Vernieuwde Lichterveldestraat in Kortemark: 4 miljoen euro voor meer verkeersveiligheid
IMG 6961

Zwaar ongeval in Kortrijk: wagen ondersteboven, vrouw (31) gewond
Onduidelijk overlijden Oostende
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat
File

Prachtig weer zorgt voor lange files richting de kust
Ongeval Passendale

Ongeval op kruispunt in Passendale: één gewonde
Ruiselede riool 03

Nadat riool verkeerdelijk werd dicht gebetonneerd: Wingene gaat riolering volledig vernieuwen
Aanmelden