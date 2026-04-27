Vernieuwde Lichterveldestraat in Kortemark: 4 miljoen euro voor meer verkeersveiligheid
Na maandenlange werken is de vernieuwde Lichterveldestraat in Kortemark officieel geopend. Vooral het nieuwe en veilige fietspad valt op. Het gaat om een drukbereden traject van 1,3 kilometer tussen de Staatsbaan en het centrum van Kortemark. Er is ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in de veiligheid voor alle gebruikers.
Naast het nieuwe fietspad van de provincie zijn ook de riolering, de waterleidingen, voetpaden en kruispunten aangepakt.
Bredere fiets- en voetpaden
Lynn Vermote, schepen van mobiliteit Kortemark: "Het is inderdaad een zeer belangrijke invalsweg voor ons. Het verbindt eigenlijk de straatbaan met het centrum van Kortemark. Het is een 1,3 kilometer lang traject waarbij er nu fietspaden langs beide zijden van de rijweg zijn aangelegd en verhoogd. De fietspaden zijn 1,75 meter breed en er zijn nu ook zeer brede voetpaden waar het nu eigenlijk aangenaam wandelen is naar het centrum."
4 miljoen euro
De werken namen 305 dagen in beslag. De investering van ruim 4 miljoen euro komt op de rekening van de Vlaamse overheid, de provincie, Fluvius en Aquafin. De provincie investeert al decennia fors in veiligere fietspaden, maar het werk is nog niet af.
2.000 op 2.600
Kelly Detavernier, gedeputeerde voor mobiliteit: "Je moet weten dat we in de provincie West-Vlaanderen 2.600 kilometer op het bovenlokaal functioneel fietsroutennetwerk liggen hebben. Daarvan is meer dan 2.000 kilometer vandaag fietsveilig. Maar we hebben dus wel nog meer dan 500 kilometer werk op de plank."
In de hele heraanleg van de Lichterveldestraat stond de zwakke weggebruiker centraal. Het is dan ook een belangrijke verkeersader met veel zwaar landbouwvervoer. De ingrepen en zeker de fietspaden aan beide kanten van de weg moeten de verkeersveiligheid opkrikken.