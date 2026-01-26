Tegenwoordig wordt de gsm achter het stuur steeds vaker gebruikt om berichten te versturen, lezen of om te scrollen, in plaats van te bellen. Zo stuurt of leest bijna een op de vier van de Belgische bestuurders berichten al rijdend. Dat is nadelig voor de verkeersveiligheid, want het risico op ongevallen is nog groter dan bij iemand die telefoneert achter het stuur. Een op de acht Belgen belt nog altijd met de gsm in de hand achter het stuur. Dat is een lichte verbetering in vergelijking met het jaar voordien, toen het nog om vijftien procent ging.

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat 86 procent van de bestuurders meer dan twee seconden niet naar de weg kijkt, bijvoorbeeld door reclamepanelen langs de kant van de weg, en dat 1 op de 10 tijdens het rijden deelneemt aan online vergaderingen. Tot slot kijkt 6 procent van de Belgische automobilisten filmpjes tijdens het rijden.

Werkgroep

Crucke wil een werkgroep optuigen om de pakkans voor gsm-gebruik achter het stuur te verhogen. "Afleiding door het gebruik van de gsm tijdens het rijden blijft een belangrijke oorzaak van ongevallen", klinkt het. "Een meer automatische detectie van dit gedrag is een belangrijke stap voorwaarts om de veiligheid op onze wegen te verbeteren."

Dinsdag start een tweedaagse controleactie tegen gsm-gebruik achter het stuur. In 2024 werden 110.894 bestuurders beboet. Dat zijn er gemiddeld meer dan 300 elke dag.