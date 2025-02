Het kruispunt van de Noorderring met de Brugseweg in Ieper is een gevaarlijk punt voor fietsers. Daarom start het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken om het punt verkeersveiliger te maken. Er komen meer veilige oversteekplaatsen en een middenberm, zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken. Er komt ook een extra bushalte.