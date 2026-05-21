Heraanleg van ﻿de Ruiseledesteenweg en omliggende straten in Wingene succesvol afgerond

In Wingene is de heraanleg van de Ruiseledesteenweg en omliggende straten succesvol afgerond. Het volledige project kostte ongeveer 6,2 miljoen euro. Het resultaat? Een veilige fietsinfrastructuur, een vernieuwde weg en een gescheiden rioleringsstelsel.

De Ruiseledesteenweg tussen Wingene en Ruiselede heeft een stevige make-over gekregen: over het hele traject ligt nu een veilige fietsinfrastructuur. In de dorpskernen, waar auto’s trager rijden, kwamen verhoogde fietspaden langs beide kanten van de weg. 

Buiten de bebouwde kom werd gekozen voor een breed dubbelrichtingsfietspad. Ook de rijweg zelf werd vernieuwd en op sommige plaatsen breder gemaakt. Dat zorgt voor meer veiligheid én een comfortabelere rit voor zowel fietsers als automobilisten.

Riolering

Naast de wegenwerken werd ook de riolering aangepakt. In de Ruiseledesteenweg en enkele zijstraten kwam een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor wordt afvalwater van zo’n 200 inwoners niet langer in de grachten geloosd, maar afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit in de buurt. 

Ook het afvoersysteem voor regenwater werd verbeterd. Waar mogelijk kan regenwater nu beter in de bodem infiltreren, wat helpt om de omgeving beter bestand te maken tegen droogte en hevige regenval.

