Uit een recente gedragsmeting van Vias blijkt dat 65 procent van de fietsende kinderen in Vlaanderen tussen zeven en twaalf jaar een helm draagt. In de leeftijdscategorie 25-65 jaar is dat maar 31 procent.

Met de slogan 'ik een helm, jij een helm', hoopt de Hersenletsel Liga daarom zo veel mogelijk volwassenen én kinderen te overtuigen om altijd een fietshelm op te zetten. Als ouders het goede voorbeeld geven aan hun kinderen, dan zullen zij dat nabootsen en ook een helm dragen, zo blijkt uit een recente Noorse studie. En dat draagt dan weer bij aan het verminderen van hersenletsels.

Profwielrenner Oliver Naesen geeft alvast het goede voorbeeld. Zo draagt hij niet enkel in het wielerpeloton een helm, maar ook voor korte ritjes met zijn dochter Alice, zo getuigt hij in een video die op sociale media wordt gedeeld. "Ik vind het belangrijk om zelf een helm op te zetten als ik ga fietsen, om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen", klinkt het.

