Kinderen dragen dubbel zo vaak een fietshelm als volwassenen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersinstituut Vias. Vandaag, op de derde 'dag van de fietshelm', roept Hersenletsel Liga volwassenen daarom op om het goede voorbeeld te geven.
Uit een recente gedragsmeting van Vias blijkt dat 65 procent van de fietsende kinderen in Vlaanderen tussen zeven en twaalf jaar een helm draagt. In de leeftijdscategorie 25-65 jaar is dat maar 31 procent.
Met de slogan 'ik een helm, jij een helm', hoopt de Hersenletsel Liga daarom zo veel mogelijk volwassenen én kinderen te overtuigen om altijd een fietshelm op te zetten. Als ouders het goede voorbeeld geven aan hun kinderen, dan zullen zij dat nabootsen en ook een helm dragen, zo blijkt uit een recente Noorse studie. En dat draagt dan weer bij aan het verminderen van hersenletsels.
Oliver Naesen
Profwielrenner Oliver Naesen geeft alvast het goede voorbeeld. Zo draagt hij niet enkel in het wielerpeloton een helm, maar ook voor korte ritjes met zijn dochter Alice, zo getuigt hij in een video die op sociale media wordt gedeeld. "Ik vind het belangrijk om zelf een helm op te zetten als ik ga fietsen, om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen", klinkt het.
Tips
Vias geeft nog enkele tips mee voor het kopen van de juiste fietshelm. Zo moeten helmen die in België worden verkocht voldoen aan de Europese norm EN 1078 (voor volwassen) of EN 1080 (voor kinderen). "Koop enkel een helm waar die norm in vermeld staat", klinkt het.
Daarnaast is het beter om een helm te testen en dus niet online te kopen. "Uiteraard moet je de helm ook altijd op een correcte manier vastmaken: niet te strak en niet te los. Wanneer een helm niet goed op je hoofd zit, vermindert het gewenste effect", klinkt het nog.