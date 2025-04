De helm van Swivvle is uitgerust met 360 graden reflectie, waardoor fietsers beter zichtbaar zijn in het verkeer. Naast veiligheid speelt ook stijl een belangrijke rol. Met een modieuze helm wil ze mensen overtuigen om vaker een helm te dragen. Degrauwe heeft intussen een groot dealernetwerk uitgebouwd in België en de helm krijgt ook veel aandacht op internationale beurzen. De jury looft Lien om haar doorzettingsvermogen en daadkracht.