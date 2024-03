De Lijn zal daarbij een aantal versterkingsritten laten uitvoeren door private touringcarbedrijven

Bij zo'n versterkingsrit volgt een touringcar continu achter een andere bus. "Zo willen we op bepaalde schoolritten de capaciteit verhogen. Het gaat voornamelijk over schoolritten in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen", legt de minister uit. De minister trekt voor de versterkingsritten 350.000 euro extra uit.