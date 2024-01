“Onze straat is sowieso al smal om te kunnen kruisen voor twee auto’s,” zegt Geert Brauwers. “Er zijn ook al parkeerplaatsen aan één kant. Maar vroeger reden hier ook helemaal geen bussen. Nu passeert hier in het weekend elke drie minuten een grote bus, met amper mensen op. Omgerekend kom ik op 300 bussen per dag.”

In de buurt zijn ze vooral bezorgd om de verkeersveiligheid. “Het is hier een wijk waar in de onmiddellijke omgeving vijf scholen zijn met heel wat verkeer en schoolgaande jongeren per fiets."