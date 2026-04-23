Vier­de ver­dach­te na geweld­da­di­ge vecht­par­tij op kust­tram De Haan meldt zich zelf

De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft zich gemeld, zegt het parket. Het is een jongeman van 19 uit Brussel. Hij is meteen gearresteerd en overgebracht naar de politie van Bredene / De Haan.

In de zaak zaten al drie verdachten vast, allemaal jongeren uit de streek van Ninove en Brussel. Een vierde bleek nog spoorloos, tot nu. Hij meldde zich gisteren zelf aan bij de politie. Hij is overgebracht naar de kust: daar zal de politie hem verhoren.

De drie anderen moeten morgen voor de raadkamer in Brugge komen. Die zal dan beslissen of ze verder aangehouden blijven.

De vechtpartij ontstond zaterdagavond toen lijncontroleurs om het vervoerbewijs vroegen van een groepje jongeren. Uiteindelijk raakten vijf mensen van De Lijn gewond, onder wie ook de trambestuurder, en twee politieagenten.

Maandag was er overleg tussen vakbonden en directie bij De Lijn, over extra veiligheidsmaatregelen in de toekomst. Daar bleek onder meer dat De Lijn al van plan is om chauffeurs een bodycam te geven. Die moet afschrikkend werken of daders van feiten duidelijker kunnen aantonen.

Vakbonden en De Lijn willen extra veiligheidsmaatregelen na zware vechtpartij op kusttram
