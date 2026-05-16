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Harelbeke

Dras­tisch min­der bus­rit­ten bij De Lijn: inwo­ners Harel­beek­se deel­ge­meen­ten star­ten petitie

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Inwoners van Hulste en Bavikhove, twee deelgemeenten van Harelbeke, zijn een petitie gestart tegen de besparingen bij De Lijn.  Op de belangrijkste busverbinding, tussen Harelbeke en Kortrijk, gaat het aantal dagelijkse ritten van vijftien naar drie.  En in het weekend rijden er zelfs helemaal geen bussen meer.

De besparingsoperatie bij De Lijn zorgt daarom voor heel wat protest. In Hulste en Bavikhove wonen veel oudere mensen, die nog het meest aangewezen zijn op openbaar vervoer. Er zijn ook drie scholen, die de bus nodig hebben voor kleine uitstappen.

Steun van stad

De initiatiefnemers van de petitie leggen volgende week maandag hun grieven voor aan de gemeenteraad. Al kan die daar niet veel aan doen.  

Het stadsbestuur staat bovendien achter hen. De burgemeester ondertekende de petitie afgelopen weekend. Hij schreef De Lijn ook al een maand geleden aan, maar kreeg nooit antwoord. Hij hoopt via de Vervoerregio Kortrijk De Lijn toch te overtuigen om het aantal ritten weer op te voeren.

De redactie
De Lijn

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