De initiatiefnemers van de petitie leggen volgende week maandag hun grieven voor aan de gemeenteraad. Al kan die daar niet veel aan doen.

Het stadsbestuur staat bovendien achter hen. De burgemeester ondertekende de petitie afgelopen weekend. Hij schreef De Lijn ook al een maand geleden aan, maar kreeg nooit antwoord. Hij hoopt via de Vervoerregio Kortrijk De Lijn toch te overtuigen om het aantal ritten weer op te voeren.