De directie van De Lijn en de vakbonden zijn sinds vanmorgen in overleg over bijkomende veiligheidsmaatregelen na de zware vechtpartij op de kusttram. Volgens de bonden gaat het om uitzonderlijk zwaar geweld. “Dat was iets dat we bij De Lijn nog nooit gezien hadden op die manier, of in die grootte”, zegt Loïc Verkeyn van ACLVB.

Welke maatregelen precies genomen zullen worden, wil De Lijn voorlopig nog niet kwijt. Volgens de vakbonden wordt onder meer gedacht aan extra politiebijstand op drukke momenten. “Eventueel extra bijstand van politie voorzien om dergelijke incidenten te voorkomen”, zegt Alain Haegheman van ACV.