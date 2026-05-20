Vak­bon­den en De Lijn wil­len extra vei­lig­heids­maat­re­ge­len na zwa­re vecht­par­tij op kusttram

Na de zware vechtpartij op de kusttram zitten vakbonden en directie van De Lijn samen om bijkomende veiligheidsmaatregelen uit te werken. Extra politiebijstand op drukke dagen en het gebruik van bodycams voor chauffeurs en controleurs liggen op tafel. Controleurs voeren intussen stiptheidsacties uit.

De directie van De Lijn en de vakbonden zijn sinds vanmorgen in overleg over bijkomende veiligheidsmaatregelen na de zware vechtpartij op de kusttram. Volgens de bonden gaat het om uitzonderlijk zwaar geweld. “Dat was iets dat we bij De Lijn nog nooit gezien hadden op die manier, of in die grootte”, zegt Loïc Verkeyn van ACLVB. 

Welke maatregelen precies genomen zullen worden, wil De Lijn voorlopig nog niet kwijt. Volgens de vakbonden wordt onder meer gedacht aan extra politiebijstand op drukke momenten. “Eventueel extra bijstand van politie voorzien om dergelijke incidenten te voorkomen”, zegt Alain Haegheman van ACV.

Vier controleurs, tramchauffeur en twee agenten naar ziekenhuis na agressie op kusttram in De Haan

Bodycams

Ook bodycams lijken er snel te komen. De federale regering werkt momenteel aan een wettelijk kader daarvoor en De Lijn staat positief tegenover het gebruik ervan.

“Ze zijn al aan het kijken waar dat kan worden aangekocht, hoe daarmee moet worden omgegaan en wat kan en niet mag”, zegt Stefaan Dierickx van ACOD. “Zo’n bodycam zal zeker een afschrikeffect hebben.”

Beelden van de vechtpartij circuleren intussen op sociale media. Ook de camera’s in de kusttram hebben het incident gefilmd. Volgens De Lijn handelden de controleurs correct. “We stellen vast dat onze controleurs niets ten laste kan worden gelegd, dat zij correct gehandeld hebben en helaas slachtoffer zijn geworden van een bende jongeren op uitstap.”

Stiptheidsacties

Een staking komt er voorlopig niet, maar de controleurs voeren wel stiptheidsacties. Ze controleren voorlopig geen reizigers meer en ondersteunen enkel de chauffeurs.

“Dat betekent dat we niet uitrijden om effectief te controleren op tram of bus, maar alleen werken ter ondersteuning van de chauffeur. Dat blijft zo zolang het overleg loopt en wij garanties krijgen dat onze veiligheid verzekerd is.”

Jens Lemant

Jeroen Vercruysse

Celien Tanghe

