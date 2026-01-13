Vier con­tro­leurs en chauf­feur naar zie­ken­huis na agres­sie op kust­tram in De Haan

Op de kusttram is het zondagavond tot een ernstig incident gekomen ter hoogte van halte Vosseslag in De Haan. Daarbij raakten meerdere medewerkers van De Lijn gewond nadat een controleactie uitmondde in agressie.

Rond 19 uur stapten vier controleurs op de tram voor een ticketcontrole. Toen een groep jongeren uit Brussel geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen, escaleerde de situatie en ontstond een agressieve vechtpartij.

De politie kwam ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk werden de vier controleurs en ook de tramchauffeur naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens De Lijn wordt elke vorm van agressie ten strengste afgekeurd. Ondanks het incident bleef de dienstverlening op de kusttram verder normaal verlopen. Het is nu aan het parket om de zaak te onderzoeken. 

Jenna Lebrun
Kusttram Agressie

