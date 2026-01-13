Rond 19 uur stapten vier controleurs op de tram voor een ticketcontrole. Toen een groep jongeren uit Brussel geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen, escaleerde de situatie en ontstond een agressieve vechtpartij.

De politie kwam ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk werden de vier controleurs en ook de tramchauffeur naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens De Lijn wordt elke vorm van agressie ten strengste afgekeurd. Ondanks het incident bleef de dienstverlening op de kusttram verder normaal verlopen. Het is nu aan het parket om de zaak te onderzoeken.

