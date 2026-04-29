Agres­sie op de kust­tram: raad­ka­mer laat drie jon­ge ver­dach­ten vrij

Drie jongeren die betrokken waren bij de gewelddadige vechtpartij op de Kusttram in De Haan, zijn weer vrij. De vierde verdachte die zich woensdagavond heeft gemeld moet nog voor de onderzoeksrechter komen, in de loop van de komende dagen.

De drie jongeren uit de streek van Ninove en Brussel zijn zondag en maandag opgepakt, na het geweld op de kusttram. De onderzoeksrechter had hen aangehouden, vanmorgen moesten ze voor de raadkamer komen. Die laat het trio nu gaan.

Gisteren is de vierde verdachte voor die vechtpartij dan overgebracht naar het politiekantoor van de zone Bredene / De Haan voor verhoor. Hij had zich eerder zelf gemeld. De onderzoeksrechter moet hem nog verhoren.

Bij de agressie raakten zeven mensen gewond: vier Lijncontroleurs, de trambestuurder en twee politieagenten.

