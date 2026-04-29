De drie jongeren uit de streek van Ninove en Brussel zijn zondag en maandag opgepakt, na het geweld op de kusttram. De onderzoeksrechter had hen aangehouden, vanmorgen moesten ze voor de raadkamer komen. Die laat het trio nu gaan.

Gisteren is de vierde verdachte voor die vechtpartij dan overgebracht naar het politiekantoor van de zone Bredene / De Haan voor verhoor. Hij had zich eerder zelf gemeld. De onderzoeksrechter moet hem nog verhoren.

Bij de agressie raakten zeven mensen gewond: vier Lijncontroleurs, de trambestuurder en twee politieagenten.