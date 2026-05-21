Het incident speelde zich zondag rond 19.30 uur af op een kusttram ter hoogte van de halte Vosseslag in De Haan. Bij een controle konden vier mensen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Drie verdachten namen de benen, terwijl een achttienjarige man uit Ninove staande werd gehouden door medewerkers van De Lijn. Zijn drie kameraden keerden echter terug, waarop een schermutseling ontstond. Daarbij raakten meerdere controleurs van De Lijn en de tramchauffeur gewond.



Opnieuw sloegen dezelfde drie verdachten op de vlucht. De andere verdachte werd wel gearresteerd door de politie, maar de Ninovieter gedroeg zich weerspannig. Daarbij liepen twee politiemensen verwondingen op. Een van de slachtoffers zou door het incident ook arbeidsongeschikt zijn.