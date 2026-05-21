In het onderzoek naar een gewelddadig incident op de kusttram in De Haan heeft de Brugse onderzoeksrechter ook een negentienjarige Brusselaar aangehouden. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden dinsdag al aangehouden.
Het incident speelde zich zondag rond 19.30 uur af op een kusttram ter hoogte van de halte Vosseslag in De Haan. Bij een controle konden vier mensen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Drie verdachten namen de benen, terwijl een achttienjarige man uit Ninove staande werd gehouden door medewerkers van De Lijn. Zijn drie kameraden keerden echter terug, waarop een schermutseling ontstond. Daarbij raakten meerdere controleurs van De Lijn en de tramchauffeur gewond.
Opnieuw sloegen dezelfde drie verdachten op de vlucht. De andere verdachte werd wel gearresteerd door de politie, maar de Ninovieter gedroeg zich weerspannig. Daarbij liepen twee politiemensen verwondingen op. Een van de slachtoffers zou door het incident ook arbeidsongeschikt zijn.
Vierde verdachte nog niet gevat
Ondertussen werden ook twee negentienjarige mannen als verdachte opgepakt. Een van de mannen werd maandagavond thuis in Beersel ingerekend door de lokale politiezone Zennevallei. Dinsdagnamiddag werd hij net als de achttienjarige man uit Ninove aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Woensdag werd ook de derde verdachte, die in Brussel gearresteerd werd, aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Brugge zal vrijdag oordelen of het drietal langer in de gevangenis moet blijven. De vierde verdachte wordt nog steeds opgespoord.