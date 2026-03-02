Na geweld op kusttram: “Wetsvoorstel om amokmakers te weren ligt klaar” (Franky Demon)
Kamerlid Franky Demon (cd&v) vraagt om sneller werk te maken van nationale toegangsverboden voor amokmakers in recreatiedomeinen. Aanleiding zijn de zware geweldsincidenten op de kusttram in De Haan afgelopen weekend.
"Mijn wetsvoorstel daarrond ligt al klaar," zei Demon in de Kamer. "Dat moet het mogelijk maken om mensen die ernstige overlast veroorzaken in recreatiedomeinen nationaal te weren, naar het voorbeeld van de voetbalwet."
“Wie gezinnen, reizigers of hulpverleners intimideert of aanvalt, moet daar ook de gevolgen van dragen”, zegt Demon. “Vandaag kan iemand die uit het ene recreatiedomein wordt geweerd, de dag nadien gewoon elders opnieuw voor problemen zorgen.”
Het voorstel viseert onder meer recreatiedomeinen zoals De Gavers, de Blaarmeersen en het Zilvermeer. Wie zware overlast veroorzaakt, kan een nationaal toegangsverbod krijgen. Ook geldboetes en sancties voor minderjarigen vanaf 14 jaar maken deel uit van het voorstel.
Volgens Demon tonen de recente feiten aan de kust aan dat strengere maatregelen nodig zijn. Bij de geweldsincidenten op de kusttram in De Haan vielen afgelopen weekend zeven gewonden, onder wie medewerkers van De Lijn en politieagenten.