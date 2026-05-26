Vlaams Belang voert actie in De Haan voor meer vei­lig­heid bij De Lijn

Protest Vlaams Belang

Vlaams Belang heeft vandaag een spandoekactie gehouden uit solidariteit met chauffeurs en medewerkers van De Lijn. Niet toevallig in De Haan, want daar was vorige week een heftig incident.

Met slogans als “Openbaar vervoer moet betrouwbaar, betaalbaar én veilig zijn” vraagt Vlaams Belang om een kordater optreden tegen onveiligheid op het openbaar vervoer.

“Wie gewoon zijn werk doet, mag nooit bang moeten zijn om aangevallen te worden”, zegt Sarah T’Joens van Vlaams Belang. “De mensen van De Lijn verdienen respect en bescherming, geen geweld en agressie.”

De partij vraagt onder meer nultolerantie voor geweld tegen personeel, zwaardere en effectieve straffen voor daders, meer zichtbaar veiligheidspersoneel op risicoritten en een bus- of tramverbod voor wie geweld pleegt.

“Wie chauffeurs en controleurs aanvalt, verliest het recht op openbaar vervoer. Zo simpel is het"

Sarah T’Joens, Vlaams Belang
Axel Ballekens
