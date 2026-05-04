De Lijn snoeit in busaanbod van en naar Zeebrugge: “Dit lijkt sterk op contractbreuk”
De Lijn wil snoeien in buslijn 479, de bus tussen Brugge en Zeebrugge. Gemeenteraadslid Raf Reuse van Groen spreekt over mogelijke contractbreuk.
Op de Brugse gemeenteraad van april kon de burgemeester nog niet veel kwijt over de besparingsplannen van de Vlaamse Regering bij De Lijn. Vooral over buslijn 479, de verbinding tussen Brugge en Zeebrugge, bestond nog veel onduidelijkheid. Tijdens de gemeenteraadscommissie van afgelopen donderdag kwam er meer duidelijkheid over de impact buslijn 479.
“Hoewel het aantal ritten op lijn 479 al erg laag ligt, wordt vanaf 1 juli verder gesnoeid in het aanbod”, hekelt Raf Reuse, die al meermaals de besparingen bij De Lijn aanklaagde in de gemeenteraad. “Van de zeven ritten in de richting van Zeebrugge blijven er nog maar vier over. Na 18u is er geen aanbod meer. Op zaterdag zal de bus al helemaal niet meer rijden”.
Stopzetting van overeenkomst
Lijn 479 wordt grotendeels gefinancierd door de stad. In december sloot de stad een overeenkomst met De Lijn ter waarde van €141.500 per jaar. De Lijn zegt de afgesproken dienstregeling nu eenzijdig op. “Het lijkt erop dat De Lijn hier contractbreuk pleegt”, zegt Reuse. “In de overeenkomst staat immers dat een stopzetting minstens zes maanden op voorhand dient gecommuniceerd te worden. Dit betekent dat een nieuwe dienstregeling slechts vanaf 1 november kan ingaan en dus niet vanaf 1 juli”.
Reuse wil dat het stadsbestuur een uitstel van de besparingen op lijn 479 bedingt bij De Lijn. “Desnoods via een procedure voor de rechtbank. We moeten onze rug rechten in het belang van de Brugse busgebruiker”, besluit het raadslid.