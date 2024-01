Na intensief overleg tussen de stad en De Lijn zet de vervoersmaatschappij vanaf 22 januari een dubbele bus in op woensdagmiddag en in de avondspits van Ieper richting Beselare. “We zijn blij dat we niet hoeven te wachten op de geplande evaluatie in juli”, zegt Meersseman.

Vanaf 4 maart wijzigt de dienstregeling op lijn 80. De ochtendritten komen vroeger aan in Ieper. Een concrete dienstregeling volgt nog.