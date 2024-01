1 op 4 bushaltes in West-Vlaanderen is vanaf vandaag geschrapt. Heel wat mensen zijn misnoegd en daarom is er de protestactie die om precies vijf voor twaalf begon. Het VSOV, de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer, gaan niet akkoord met dit vervoersplan. Het VSOV is een vereniging van burgers, mobiliteitsplatformen en lokale actiegroepen, en de christelijke en socialistische vakbond. Zij voeren vandaag actie in de vijf Vlaamse hoofdsteden, waaronder Brugge. In de West-Vlaamse provinciehoofdstad gaat het om zo'n 50 actievoerders die protesteren aan het station.

De nieuwe flexbussen en Hoppin-punten moeten de geschrapte bushaltes en belbussen opvangen, maar ook daar heerst er onzekerheid over. "Als mensen naar de kliniek moeten, of ze moeten naar het werk dan moeten we zeker zijn dat ze zonder twijfel die flexbus kunnen nemen, en daar is geen zekerheid over en daar zijn ook veel te weinig middelen voor", aldus Dirk Smet van het VSOV.



Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (Vooruit) laat haar stem horen: “Er wordt echt vervoersarmoede gecreëerd. Mensen die het geld niet hebben om een auto zelf te kopen, die staan echt in de kou. 1 op 4 haltes in West-Vlaanderen die verdwijnen, 262 in Brugge alleen, dat is zeer erg voor wie geen auto heeft.”