Buurtbewoners van Nokerseweg protesteren tegen industriële vestiging van Firmatec
Buurtbewoners van de Nokerseweg in Waregem hebben dinsdagavond een protestactie opgezet tegen de inplanting van een industriële vestiging van Firmatec in hun woonomgeving. Het bedrijf uit de buurt heeft een vergunning aangevraagd om zijn activiteiten uit te breiden in en rond een leegstaand gebouwencomplex, maar dat ligt in een dicht bewoonde buurt en de bewoners vrezen voor overlast.
Een honderdtal buurbewoners kwamen dinsdagavond in de avondhitte bijeen voor een leegstaande bedrijfssite aan de Nokerseweg in Waregem. Een bedrijf uit de buurt had een vergunning aangevraagd om er zijn activiteiten uit te breiden, maar dat zien de omwonenden niet zitten.
"Dit is een woonomgeving met een landelijk karakter en een agrarische omgeving met zones 30", klonk het bij buurtbewoner Johan Van Assche. "Vandaar dat wij vrezen dat mensen door die uitbreiding - zowel op milieu- als op mentaal vlak - last gaan ondervinden."
Zwarte vlaggen
In de straten rond de site hingen zwarte vlaggen, een teken dat iedereen bezorgd is om de leefbaarheid voor de mensen die er wonen. "Het gaat vooral om de veiligheid van onze mensen en kinderen met die school in de buurt", vertelde een andere buurtbewoner Luc Haerinck die ook niet akkoord gaat. "Ik vind dat absoluut niet kunnen."
"Wij wonen graag in Waregem, waar ondernemers ook thuis zijn", aldus nog een andere buurtbewoner Simon Declerck. "Maar we denken dat er in de stad meer dan voldoende locaties zijn, waar de industrie zich kan vestigen in industriezones. Dat de rustige woongebieden - die toch schaars zijn vandaag - hopelijk een woonzone mogen blijven."
Het openbaar onderzoek is intussen achter de rug. De stad Waregem heeft 45 bezwaarschriften binnen gekregen. "Uiteindelijk is het vooral een boodschap aan het schepencollege om met onze bezorgdheden en bezwaren zorgvuldig om te gaan in hun uiteindelijke beslissing", vertelt Evy Vandemaele die ook in de buurt woont. "Het staat onder andere in hun beleidsplan om meer ruimte te voorzien, minder betonnering, een goed waterbeheer en meer verkeersveiligheid."
Open voor overleg
Volgende week zal het stadsbestuur de knoop doorhakken. Maar volgens het bedrijf Firmatec hebben ze de volledige wettelijke procedure correct en zorgvuldig gevolgd. "De aanvraag kadert binnen de verkoop van bouwmachines en heeft als doel extra opslagcapaciteit. Onze hoofdactiviteiten blijven behouden op de huidige locatie. De nieuwe site zou hoofdzakelijk gebruikt worden voor opslagdoeleinden."
"Via onrechtstreekse weg vernamen we dat er enige bezorgdheid leefde bij omwonenden over deze plannen. Als reactie hierop hebben wij een schrijven verspreid naar de bewoners van de omliggende straten, waarin wij onze bereidheid uitdrukten om bijkomende toelichting te geven. Tot onze spijt hebben wij hierop geen enkele reactie ontvangen. Wij vinden dit jammer, aangezien wij er bewust naar streven om bij de uitbating van deze site maximaal rekening te houden met de belangen van de omwonenden en eventuele hinder tot een minimum te beperken."
"Daarnaast wensen wij erop te wijzen dat deze site in het verleden gedurende vele jaren vergund werd uitgebaat voor de distributie van bouwmaterialen. Naar onze inschatting bracht deze activiteit aanzienlijk meer verkeer, stof- en geluidshinder met zich mee dan de opslagactiviteit van bouwmachines die wij vandaag wensen te ontwikkelen. Wij blijven de hand reiken naar omwonenden en staan open voor overleg."