Een honderdtal buurbewoners kwamen dinsdagavond in de avondhitte bijeen voor een leegstaande bedrijfssite aan de Nokerseweg in Waregem. Een bedrijf uit de buurt had een vergunning aangevraagd om er zijn activiteiten uit te breiden, maar dat zien de omwonenden niet zitten.

"Dit is een woonomgeving met een landelijk karakter en een agrarische omgeving met zones 30", klonk het bij buurtbewoner Johan Van Assche. "Vandaar dat wij vrezen dat mensen door die uitbreiding - zowel op milieu- als op mentaal vlak - last gaan ondervinden."

Zwarte vlaggen

In de straten rond de site hingen zwarte vlaggen, een teken dat iedereen bezorgd is om de leefbaarheid voor de mensen die er wonen. "Het gaat vooral om de veiligheid van onze mensen en kinderen met die school in de buurt", vertelde een andere buurtbewoner Luc Haerinck die ook niet akkoord gaat. "Ik vind dat absoluut niet kunnen."