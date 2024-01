Over heel Vlaanderen verdwijnen er netto 3.800 haltes - er worden meer dan 6.100 haltes geschrapt, terwijl er ruim 2.300 opstapplaatsen bijkomen -, zo berekende De Tijd op basis van gegevens op de website van De Lijn. In eerdere communicatie sprak De Lijn nog over een verlies van iets meer dan 3.200 haltes.

In bijna twee op de drie steden en gemeenten in Vlaanderen ligt het aantal haltes na de hervorming lager dan vandaag. Vooral in West-Vlaanderen, Limburg en gemeenten in de Vlaamse Ardennen zijn de verschillen uitgesproken. Vooral Koekelare lijkt in onze provincie het grootste slachtoffer van de hervorming te zijn. De gemeente verliest ruim de helft van het aantal opstapplaatsen.