In Bekegem, deelgemeente van Ichtegem, zijn er niet veel bushaltes geschrapt, al was het toch opletten voor de reizigers. Verschillende lijnen zijn van nummer veranderd en ook de frequentie van sommige bussen is sterk gedaald. "Het aantal geschrapte haltes is bij ons beperkt. Er is wel een verandering in wanneer welke bussen waar naar toe rijden. In bepaalde straten en aan bepaalde haltes is er niet meer elk uur een bus", legt burgemeester Lieven Cobbaert uit.