Gisteren zat de bus behoorlijk vol toen hij aan de halte in Beveren-Leie in Waregem stopte. Meer dan tien kinderen konden de bus niet op en bleven letterlijk in de kou staan. Daarom zet De Lijn vanaf morgen een grotere bus in op het traject. Ook op andere plaatsen in West-Vlaanderen hebben reizigers vragen en opmerkingen bij het nieuwe vervoersplan. De Lijn probeert ten laatste tegen de krokusvakantie bij te sturen waar mogelijk.